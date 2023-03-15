تشاد أعلى نسبة تلوث والعراق ثانياً.. أكثر البلدان تلوثاً بالعالم في عام 2022

أربیل (كوردستان 24 ) - حل العراق والبحرين في المركزين الثاني والرابع على التوالي في قائمة أعلى دول العالم تلوثا لعام 2022، وفقا لدراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء.

وشملت الدراسة بيانات من أكثر من 30 ألف محطة لمراقبة جودة الهواء في أكثر من سبعة آلاف موقع موزعة على 131 دولة وإقليما، وفق الدراسة التي نشرت الثلاثاء.

وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم، وأكثر بـ17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ2.5 جزيء في المتر المكعب.

وحل العراق ثانيا بـ80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة بـ70.9 ميكروغرام، والبحرين بـ66.6 ميكروغرام وبنغلاديش بـ65.8 ميكروغرام.

وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021، وكذلك أظهرت البحرين ارتفاعا كبيرا من 49.8 في عام 2021.

وفي عام 2020 كان العراق عاشرا في قائمة أعلى الدول تلوثا بـ39.6 ميكروغرام، وفقا لموقع World Population Review.

ويبلغ عدد سكان العراق حاليا نحو 43 مليون شخص، وتشير التوقعات إلى أن عدد السكان سيستمر بالتزايد متجاوزا 100 مليون شخص بحلول نهاية عام 2085، بمعدل 2.32٪ سنويا، مضيفا أقل بقليل من مليون شخص كل عام.

كما ان البلاد تعاني من التصحر الشديد ونقص الغطاء النباتي ونقص المياه، بالإضافة إلى تزايد اعتمادها على المولدات الأهلية لتوليد الطاقة.

وأعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء، وجود نحو 49 ألف مولدة كهربائية للقطاع الخاص في البلاد.

وتعمل هذه المولدات عادة بوقود الديزل، وتنتج كل منها كميات ضخمة من الدخان إلى الجو، يضاف إليه دخان السيارات ودخان الآبار النفطية التي تقوم بحرق كميات هائلة من الغاز كل عام.