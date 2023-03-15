اقتصاد

ألفين بدلاً من 7 آلاف.. الرافدين يُحدّد كمية بيع الدولار للمسافرين

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منفذ مصرف الرافدين لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي (الصورة من موقع المصرف)
منفذ مصرف الرافدين لبيع الدولار في مطار بغداد الدولي (الصورة من موقع المصرف)
العراق الدولار البنك المركزي العراقي مصرف الرافدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، تحديد بيع الدولار للمسافرين إلى 2000 دولار بدلاً من 7000 دولار، بسعر 1320 دينار.

وأوضح المصرف في بيانٍ له، أنه حدد مبلغ 2000 دولار للمسافرين بدلاً من 7000 دولار اعتباراً من الـ 19 مارس آذار الجاري، وبالسعر الرسمي المحدد بـ 1320 دينار للدولار الواحد.

وأكّد البيان الذي تابعته كوردستان 24، أن "إيداع الدينار العراقي للمسافرين يكون من خلال الفروع المخصصة وبحسب التعليمات التي أعلن عنها في وقت سابق".

يأتي ذلك، بعد إصدار البنك المركزي العراقي حزمةً من الإجراءات بهدف تغطية الطلب على الدولار، باحتساب سعر الصرف الرسمي "1320” دينار لكل دولار عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني المصدّرة من الجهات المرخّصة عند استخدامها في الخارج.

وتضمنت إجراءات المركزي العراقي أيضاً، تحديد حصة المسافر من الدولار النقدي بواقع (2000) دولار ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2023/3/19 مع إمكانية استخدام البطاقات المذكورة بما يتيح للمواطنين تغطية طلباتهم من الدولار.

ودعا المركزي العراقي المصارف وشركات الصرافة كافة للتواصل مع شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام وغيرها) للحصول على ترخيص العمل في العراق لتلبية الطلبات المتنامية على التحويلات الشخصية.

كما تضمنت حزمة إجراءات المركزي، تغطية حوالات مستوردي الذهب واعتماداتهم للشركات المسجّلة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط.

 

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