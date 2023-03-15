الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 7 "إرهابيين" بمحافظة صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، أن وكالة الاستخبارات التابعة لها، ألقت القبض على سبعة "إرهابيين" في محافظة صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الإرهابية للقصاص منهم وتجفيف منابعهم".

وأضافت، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة مكّنت وكالة الاستخبارات في صلاح الدين من "إلقاء القبض على سبعة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

ويواجه المطلوبون السبعة، اتهاماتٍ بضلوعهم "في نقل المواد الغذائية ونصب السيطرات الوهمية واشتراكهم في الهجوم على القوات الأمنية في منطقة الفرحاتية ونهر الاسحاقي وتوزيع مايسمى الكفالات على عوائل عناصر داعش".

كما يواجه أحدهم تهمة العمل فيما "يسمى ديوان الزكاة وآخر تتلمذ على مايسمى إمامة المساجد، فيما عمل أحدهم خطيب جامع كانت مهمته إلقاء الخطب وتحريض المواطنين قسراً على مقاتلة القوات الأمنية".

وأشار البيان الذي تابعته كوردستان 24، إلى "تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

ورغم إعلان العراق القضاء على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال ينفّذ هجماتٍ من خلال خلاياه ضد القوات العراقية في مناطق متفرّقة من البلاد.

وغالباً ما تعلن وزارة الداخلية العراقية تنفيذ عملياتٍ أمنية ضد أشخاصٍ يُشتبه بصلتهم بخلايا التنظيم، معظمها في محافظاتٍ جنوبي البلاد.