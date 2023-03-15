رئیس الاقلیم يدعو لتخصيص ميزانية لحلبجة والاسراع بتشريع قانون النفط والغاز

أربیل (كوردستان 24 ) - أشاد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، 15 آذار بالاتفاق الحاصل بين بغداد وأربيل حول قانون موازنة 2023، فيما دعا الى تخصيص ميزانية لحلبجة، والاسراع بتشريع قانون النفط والغاز.

وقال بارزاني، في كلمته خلال ملتقى محافظة السليمانية، وتابعته كوردستان 24 ، إن "الاتفاق الذي تم في إطار مشروع قانون الموازنة العامة، عمل جيد لكل العراق"، مؤكدا "التطلع إلى استمرار هذا التوجه وإصدار قانون النفط والغاز بنفس روحية التعاون بين الجانبين".

واضاف: "لو طبقت الفدرالية مثلما جاء في الدستور لكان شعب كوردستان وكل العراق يشعر الآن بالمساواة وبالشراكة الحقيقية".

وتابع: "نحن في الاقليم ندعم حكومة السوداني، وندعوها للاسراع بتشريع قانون النفط والغاز"، كما دعا نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية الى "تخصيص موازنة خاصة الى حلبجة".

واوضح رئيس إقليم كوردستان : "مستعدون لعمل كل ما من شأنه أن يضع الدستور على المسار الصحيح"، مبينا أن "شعب كوردستان يشعر بأن النظام الاتحادي لم يطبق".