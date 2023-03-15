سیاسة

رئیس الاقلیم يدعو لتخصيص ميزانية لحلبجة والاسراع بتشريع قانون النفط والغاز

author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - أشاد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، 15 آذار بالاتفاق الحاصل بين بغداد وأربيل حول قانون موازنة 2023، فيما دعا الى تخصيص ميزانية لحلبجة، والاسراع بتشريع قانون النفط والغاز.

وقال بارزاني، في كلمته خلال ملتقى محافظة السليمانية، وتابعته كوردستان 24 ، إن "الاتفاق الذي تم في إطار مشروع قانون الموازنة العامة، عمل جيد لكل العراق"، مؤكدا "التطلع إلى استمرار هذا التوجه وإصدار قانون النفط والغاز بنفس روحية التعاون بين الجانبين".

واضاف: "لو طبقت الفدرالية مثلما جاء في الدستور لكان شعب كوردستان وكل العراق يشعر الآن بالمساواة وبالشراكة الحقيقية".

وتابع: "نحن في الاقليم ندعم حكومة السوداني، وندعوها للاسراع بتشريع قانون النفط والغاز"، كما دعا نيجيرفان بارزاني الحكومة الاتحادية الى "تخصيص موازنة خاصة الى حلبجة".

واوضح رئيس إقليم كوردستان : "مستعدون لعمل كل ما من شأنه أن يضع  الدستور على المسار الصحيح"، مبينا أن "شعب  كوردستان يشعر بأن النظام الاتحادي لم يطبق".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف