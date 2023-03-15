سیاسة

بعد الزلزال.. فيضانات مدمرة تجتاح جنوب تركيا وتوقع قتلى

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ترکیا

 

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 15 اذار مصرع 5 أشخاص، 4 منهم في أديامان وشخص واحد في شانلي أورفا، بفيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

وذكرت وكالات انباء تركية أن "أمطارا غزيرة وفيضانات اجتاحت محافظة شانلي أورفا التركية".

هذا وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

ويأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير/ شباط الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.

 

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