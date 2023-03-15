تركيا توقِف مدير قناةٍ سوريّة معارِضة وأحد مقدمي برامجها (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت السلطات التركية مدير قناة أورينت التابعة للمعارضة السورية، علاء فرحات، وأحد مقدّمي برامجها، بعد شكوى قدّمها أحد السياسيين الأتراك ضد الفضائية المذكورة.

وقالت القناة على صفحتها الرسمية، الثلاثاء، "السلطات التركية توقف مدير أورينت علاء فرحات ومقدم برنامج تفاصيل أحمد ريحاوي، بعد شكوى تقدم بها أوكتاي يلماز عقب حلقة تفاصيل التي بثت هذه الليلة".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مقدم برنامج "تفاصيل" أحمد ريحاوي وهو يطرد المحلل السياسي التركي من الاستديو، خلال مشاركته في الحلقة التي كانت مخصصة للحديث عن انتهاكات الجندرمة التركية بحق السوريين على الحدود.

وقبل ذلك، ردّ يلماز على كلام مقدم البرنامج قائلاً: "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟".

وبعد جدالٍ بين مقدّم البرنامج والضيف التركي حول مضمون الحلقة وانتقاد الأخير الاتهامات الموجهة لتركيا، طلب المذيع من المحلل السياسي الخروج من الاستديو. وقال الريحاوي "إما أن تناقش باحترام وأدب أو غادر الحلقة".

وتعد قناة أورينت التي يملكها غسان عبود وتبث من تركيا، من ضمن مجموعة وسائل إعلام محسوبة على المعارضة السورية وتناهض بشار الأسد.