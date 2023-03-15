سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل رئيس تحالف عزم

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس مسعود بارزاني وزعيم تحالف عزم مثنى السامرائي
الرئيس مسعود بارزاني وزعيم تحالف عزم مثنى السامرائي
کوردستان مسعود بارزاني مثنى السامرائي صلاح الدين مسرور بارزاني السوداني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء في صلاح الدين، زعيم تحالف العزم، مثنى السامرائي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

وكان الرئيس بارزاني، التقى أمس الثلاثاء، رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أعرب خلاله بارزاني عن سعادته لجهود الحكومة الاتحادية في الإصلاحات.

وأكّد الرئيس بارزاني على دعمه للبرنامج الحكومي الذي يتضمن محاور للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي للعراق.

ووصل رئيس الحكومة العراقية، الثلاثاء، إلى أربيل، الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ومسؤولين حكوميين.

ويرافق السوداني في زيارته إلى إقليم كوردستان، وفدٌ حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، التخطيط، الهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين.

الرئيس بارزاني خلال لقائه زعيم تحالف عزم والوفد المرافق
الرئيس بارزاني خلال لقائه زعيم تحالف عزم والوفد المرافق

 

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