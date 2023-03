بعد الفيديو الراقص.. مصيرٌ مجهول يواجه شابات إيرانيات (فيديو)

أربيل (كوردستان 24)- تزايد القلق بشأن مصير خمس شابات إيرانيات ظهرن في مقطع فيديو راقص، وسط مزاعم عن إلقاء السلطات القبض عليهن وإجبارهن على الاعتذار.

وظهرت الشابات في الفيديو دون حجاب وبستراتٍ قصيرة تكشف منطقة البطن وهن يرقصن على أنغام أغنية "كالم داون" للمغني النيجيري "ريما" أمام بناء ضخم في ضاحية إكباتان السكنية بطهران.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع على تطبيق "تيك توك" وسائر وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي خلال يوم المرأة العالمي في 8 آذار/مارس.

ونشر نشطاء من منطقة إكباتان على ما يبدو الفيديو على منصتي "تيليغرام" و"تويتر"، مشيرين الى أن السلطات تتحرى من السكان عن هوية الشابات في الفيديو، وفق فرانس برس.

وزعم هؤلاء النشطاء أن السلطات الإيرانية اعتقلت الشابات وإجبرتهن على تصوير مقطع فيديو آخر يبدين فيه أسفهن لتصوير المقطع الراقص.

ويحظر على النساء في إيران الرقص في الأماكن العامة وكذلك عدم ارتداء الحجاب.

وظهر في الفيديو الثاني المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي خمس شابات رؤوسهن مغطاة وهن يتقدمن الواحدة تلو الأخرى للتعبير عن أسفهن لتقديم المشهد الراقص.

وبدا أنه تم تصويره أيضاً في منطقة مماثلة لإكباتان، لكن لم يتم التحقق من الفيديو ولا الظروف التي تم فيها التصوير.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد تم الإفراج عن النساء.

وشهدت منطقة إكباتان التي تقيم فيها غالبية من أبناء الطبقة الوسطى تظاهرات مناهضة لنظام الحكم في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأعاد المغني "ريما" نشر فيديو الرقص مرفقا بتعليق "إلى كل النساء الجميلات اللواتي يكافحن من أجل عالم أفضل، أنتن مصدر إلهام لي، أنا أغني وأحلم معكن".

PLUS BEAU MESSAGE d’#Iran à l’occasion de la journée internationale de la femme. Cheveux au vent et nombril à l’air, cinq habitantes du quartier Ekbatan de Téhéran entament une chorégraphie sur Calm Down de Rema, comme partout ailleurs dans le monde, sauf que c’est interdit ici. pic.twitter.com/HVwgoak5B3