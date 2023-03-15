دلشاد شهاب: تشكيلة السوداني تسلك اتجاهاً صحيحاً

أربيل (كوردستان 24)- جدد مستشار رئيس إقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الأربعاء، دعم الإقليم لحكومة شياع السوداني، مؤكداً أنها تسلك اتجاهاً صحيحاً.

وقال دلشاد شهاب لكوردستان 24، "خلال السنوات السابقة، أدى الفشل في تطبيق الدستور، وتواصل المشاكل والصراعات بين الأحزاب السياسية، إضافة إلى عدم معالجة القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إلى استمرار الاضطرابات في العراق".

وأضاف "نعلن عن دعمنا الكامل لحكومة محمد شياع السوداني"، مشيراً إلى "أنها تسلك اتجاهاً صحيحاً، وتستفيد من تاريخ مليء بالمشاكل والاضطرابات في العراق، ونأمل أن تواصل جهودها على هذا النحو الإيجابي".

وأكد أن "غالبية الأطراف السياسية العراقية، وأكبر ائتلاف شيعي في البرلمان العراقي، يدعم الحكومة الحالية"، مشدداً على أن "ذلك يعد نقطة إيجابية لكي تستمر الحكومة الحالية في خطواتها الجيدة".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إلى أربيل، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومسؤولين حكوميين.

ويرافق السوداني في زيارته إلى إقليم كوردستان، وفدٌ حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، التخطيط، الهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعدداً من المستشارين.