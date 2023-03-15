نيجيرفان بارزاني: حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد سيسهم في تحقيق الاستقرار للعراق

أربيل (كوردستان24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء 15 آذار 2023، مع وفد أمريكي رفيع المستوى برئاسة مساعد الرئيس الأمريكي ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي تيري ولف.

وبحث الاجتماع الذي جرى على هامش ملتقى السليمانية، الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان وتم تبادل الآراء حول علاقات أربيل وبغداد والمشاكل العالقة بينهما.

وأكد الوفد الأمريكي رفيع المستوى استمرار دعم ومساندة أمريكا للعراق وإقليم كوردستان، وبشأن الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان رأى الوفد الضيف أن وحدة صف القوى السياسية الكوردستانية، وخاصة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، ضرورية لتجاوز التحديات والمصاعب الحالية في العراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر للاجتماع اتفقت آراء الجانبين بأن حل كل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد سيسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق وإقليم كوردستان، وأكدا على مساندة رئيس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني والمنهاج الوزاري لحكومته.

بحث أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شغلت محوراً آخر للاجتماع.