فرهاد علاء الدين: السوداني أكد ضرورة عدم بقاء شيء اسمه "القضايا الخلافية" بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي فرهاد علاء الدين، اليوم الأربعاء، أن محمد شياع السوداني أكد خلال اجتماعه مع قادة الإقليم ضرورة عدم بقاء شيء اسمه "القضايا الخلافية" بين أربيل وبغداد.

وقال فرهاد علاء الدين أثناء مشاركته في ملتقى السليمانية السابع في مقابلة مع استوديو كوردستان 24، إن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إقليم كوردستان واجتماعه مع قادة كوردستان كانت إيجابية للغاية".

وأضاف "نستطيع القول إنها المرة الأولى التي يتم فيها عقد اجتماع إيجابي من هذا النوع بين وفد الحكومة الاتحادية ووفد حكومة إقليم كوردستان وكبار المسؤولين في الإقليم".

وأكد أن "محمد شياع السوداني شدد على ضرورة عدم بقاء شيء اسمه القضايا العالقة بين أربيل وبغداد"، لافتاً إلى أن السوداني "أكد أننا نريد مشاريع وحلولاً مستدامة وذلك بهدف خدمة شعب العراق في جميع أجزائه".

وأشار إلى أنه "تبين في قانون الموازنة الاتحادية، أن جميع الأطراف كانت متفقة للغاية، بضرورة تحديد حصة إقليم كوردستان في الموازنة، وتطبيقها في المستقبل".

وبشأن اتفاق الأطراف السياسية في تمرير الموازنة داخل مجلس النواب، قال فرهاد علاء الدين، إن "ذلك الاتفاق يخص ائتلاف إدارة الدولة، ولكافة أطرافه السياسية نواب داخل البرلمان".

وتابع "إن واجه ذلك الاتفاق بعض الصعوبات داخل البرلمان فإنه لن تحدث مشاكل عويصة مثل السابق"، مشدداً على أنه "من المتوقع أن تمرر الموازنة كما هي أو مع بعض التعديلات البسيطة".

ولفت إلى أن "ما هو موجود الآن هو اتفاق سياسي في العراق، ونستطيع القول إن الموافقة على موازنة عام 2023 ستكون إحدى نقاط هذا الاتفاق".

ونوه إلى "وجود اتفاق سياسي آخر لتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، والتي من الآن فصاعداً ستصدر قراراتها بشكل مختلف".

وشدد على أن "الاتفاقية متعلقة بسن قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وعندما يتم سن القانون الجديد، ستكون قرارات المحكمة الاتحادية مختلفة، وسيتم البت فيها وفقاً للقانون الجديد".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إلى أربيل، وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومسؤولون حكوميون.

ويرافق السوداني في زيارته إلى إقليم كوردستان، وفدٌ حكومي يضمّ وزراء: الخارجية، الداخلية، التخطيط، الهجرة والمهجرين، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل جهاز الأمن الوطني وعددٌ من المستشارين.