بلاسخارت: حكومة السوداني قادرة على إعادة البلاد لمسار الاستقرار

أربيل (كوردستان24)- قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت اليوم الأربعاء، ان حكومة محمد شياع السوداني، قادرة على إعادة البلاد إلى مسار الاستقرار.

وقالت بلاسخارت خلال كلمة في ملتقى السليمانية، إن "إقرار حكومة العراق الجديدة الذي تمّ مؤخراً بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوفر فرصة بالغة الأهمية لإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار".

وأضافت " ففي أحدث إحاطة لي قدمتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أوائل شباط، ذكرت أن الحكومة العراقية أبدت عزمها على معالجة عدد من القضايا الملحة".

وتابعت " لا يسعني إلا التأكيد مرة أخرى على أن أي حكومة تحتاج إلى بعض الوقت لإنجاز الأمور وكذلك، لكي تحقق أي حكومة تقدماً ملموساً، فإن الدعم واسع النطاق سواء كان ذلك من داخل التحالف أو خارجه يعدّ متطلّباً أساسياً".

ونوهت بأن "خلق الوظائف بشكل مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال زيادة تضخم القطاع العام بل هناك حاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية ومالية".