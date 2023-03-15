بمناسبة مهرجان النار التقليدي.. احتجاجات جديدة تندلع في ايران

أربيل (كوردستان24)- أعلن ناشطون ومنظمات غير حكومية إن تظاهرات جديدة نظمت ليلا في إيران بمناسبة مهرجان النار، الذي تم الاحتفال به ليل الثلاثاء الأربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 آذار/مارس.

تظهر عدة مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من الإيرانيين يرددون شعارات مناهضة للنظام ويلقون أوشحة في النار ويحرقون صورا لرجال الدين بمناسبة مهرجان "شاهارتشانبي سوري" الذي يحتفل به اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وهو أول مهرجان يحتفل به في إيران منذ بدء الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر التي اعتقلتها شرطة الاخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس.

ونشر موقع وسيلة الإعلام 1500تصوير مقطع فيديو يظهر عشرات الأشخاص يسيرون في حي أكباتان بطهران وهم يهتفون "لقد عدنا، الانتفاضة مستمرة". كما أحرق متظاهرون صورة لآية الله علي خامنئي المرشد الأعلى وفق موقع "إيران واير" الإخباري.

كما نشر الموقع صورا لحشد في مدينة رشت على بحر قزوين مرددين هتافات ضد آية الله علي خامنئي.

وتظهر صور أخرى نساء في طهران يرقصن حول النار ويلقين النقاب فيها ومتظاهرين يلقون قنابل حارقة على سيارات الشرطة.

وبحسب مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، اندلعت احتجاجات أيضا في المناطق الكوردية غرب البلاد.