الإعلان عن موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار رئيس إقليم كوردستان دلشاد شهاب، اليوم الأربعاء، عن موعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال دلشاد شهاب في تصريح لكوردستان 24، إنه "سيتم إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في الفترة الممتدة ما بين 15 تشرين الأول أكتوبر و15 تشرين الثاني نوفمبر".

وأضاف أن "المفوضية العليا للانتخابات تحتاج إلى مدة ستة أشهر لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات".

وفي وقت سابق، عقدت المكاتب الانتخابية للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان، اجتماعاً في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بحثت فيه جملة ملفات، وفي مقدمتها وضع آلية تهدف لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى مقاعد الكوتا.

واتفقت الأطراف السياسية فيما بينها على النقاط التالية:

1- نظام الدوائر الأربعة سيكون بحسب محافظات الإقليم.

2- اعتماد تسجيل النظام البايومتري المعتمد لدى المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق مع جميع متطلباتها.

3- اعتماد بيانات وزارة التخطيط العراقية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات.

4- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

5- رئاسة برلمان كوردستان والكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مع ممثلي المكونات من داخل وخارج البرلمان.







