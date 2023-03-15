المغرب يعلن تقديم ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030

أربيل (كوردستان24)- أعلن المغرب، عبر رسالة للملك محمد السادس تليت في حفل تسليم جائزة التميز لعام 2022 من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي، أنه سيقدم ترشيحا مشتركا إلى جانب إسبانيا والبرتغال لتنظيم مونديال 2030.

واعتبر العاهل المغربي أن هذا الترشيح يعد سابقة في تاريخ كرة القدم. وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي المشترك. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية المضيف عام 2024.

وجاء هذا الإعلان الثلاثاء، ضمن رسالة للعاهل المغربي، تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الرواندية كيغالي، وقال فيها: "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".

وأردف ملك المغرب أن هذا الترشيح "سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".

وكانت الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي المشترك، تكريما لذكرى مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو.

وأوضح الملك في رسالته أن هذا الترشيح المشترك، الذي يُعدّ سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.ولم يستجب الاتحادان الإسباني والبرتغالي لاستفسارات وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت إسبانيا والبرتغال قد أعلنتا في 2021 نية الترشح لاستضافة المونديال، قبل ضم أوكرانيا إلى الملف المشترك في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن هوية المضيف عام 2024. ومنذ انطلاقها في 1930، أقيمت نسخة واحدة من كأس العالم في دولتين، عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علما أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تستضيف النسخة المقبلة عام 2026، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها 48 منتخبا مقابل 32 سابقا.