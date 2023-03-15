الوزيرة السابقة لخارجية السويد: داعش لم ينتهي وعلينا أن نكون حذرين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الوزيرة السابقة لخارجية السويد آن ليندي، اليوم الأربعاء، أن داعش لم ينتهي وعلينا أن نكون حذرين.

وقالت ليندي في مقابلة مع كوردستان 24، إن "العلاقة بين تركيا والسويد جيدة، والسويد ملتزمة بالاتفاق الذي عقد بين ستوكهولم وأنقرة، بشأن محاربة الإرهاب".

وأضافت أن "دور القوات الكوردية في العراق وسوريا ضد داعش كان مهماً للغاية وينبغي علينا أن نشكرهم"، مؤكدة أن "التحالف الدولي والقوات الكوردية استطاعوا معاً إلحالق الهزيمة بداعش، لكن الحرب لم تنتهي، ولذلك يتوجب علينا أن نكون حذرين للغاية".

وأكدت أن "العلاقة الثنائية بين تركيا والسويد جيدة، ونحن قدمنا طلباً للانضمام إلى الناتو، بهدف حماية أمن شعبنا"، مشيرةً إلى أن "كل الدول الأعضاء في الحلف وافقت على انضمامنا إلى الناتو عدا تركيا والمجر".

وأشارت إلى أنه "لكي نثبت لتركيا أننا جديون في محاربة الإرهاب، لا سيما الإرهابيين الذين تحاربهم تركيا، مثل حزب العمال الكوردستاني، فإننا نصنفه ضمن المنظمات الإرهابية".