سیاسة

الرئيس بارزاني: يجب إجراء الانتخابات خلال العام الجاري ولا مبررات لتأجيلها

author_image سوار أحمد
الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس بارزاني الانتخابات المونيتور الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني على ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، مشيرا في الوقت نفسه على عدم وجود أي مبررات تمنع من إجرائها.

وجاءت تصريحات الرئيس بارزاني خلال حوار مع موقع "المونيتور الأميركي اليوم الاربعاء"، تم خلاله بحث العديد من المواضيع.

وأوضح الرئيس بارزاني انه ما من خيار آخر سوى إجراء الإنتخابات، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله بالاجتماع بين الأطراف السياسية، والإتفاق على نقاط مشتركة بهذا الخصوص.

من جهة أخرى أشار الرئيس بارزاني، الى أن المناخ الإيجابي الذي أحاط بالمحادثات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن الموازنة يمكن أن يفضي إلى محادثات حول قانون للنفط.

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