سیاسة

مكافحة الإرهاب: الطائرة المحطّمة في دهوك ليست تركيّة وبعض ركابها من "العمّال الكوردستاني"

author_image سوار أحمد
کوردستان جهاز مكافحة الارهاب سقوط مروحية دهوك

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان يوم الخميس، تفاصيل جديدة بخصوص الطائرة التي سقطت في دهوك الأربعاء، مشيرا الى أنها غير تركية وبعض ركابها من حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة. 

وقال الجهاز في بيان، "في ليلة 15 آذار/مارس 2023، في الساعة 20:40، تحطمت طائرة مروحية (هليكوبتر) بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جماني بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها."

وأضاف، أن المسؤولين  في حكومة إقليم كوردستان، اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم.

وأكد أن القوات الأمنية بدأت التحقيق في الحادث، مشيرا الى أن التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز  Eurocopter AS350  وأن بعض الركاب الذين قتلوا على اثر سقوطها، كانوا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ولا تزال التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي، وفق ما أفاد البيان.

وسقطت أمس الأربعاء، طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف