مكافحة الإرهاب: الطائرة المحطّمة في دهوك ليست تركيّة وبعض ركابها من "العمّال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان24)- أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في اقليم كوردستان يوم الخميس، تفاصيل جديدة بخصوص الطائرة التي سقطت في دهوك الأربعاء، مشيرا الى أنها غير تركية وبعض ركابها من حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وقال الجهاز في بيان، "في ليلة 15 آذار/مارس 2023، في الساعة 20:40، تحطمت طائرة مروحية (هليكوبتر) بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جماني بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها."

وأضاف، أن المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم.

وأكد أن القوات الأمنية بدأت التحقيق في الحادث، مشيرا الى أن التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350 وأن بعض الركاب الذين قتلوا على اثر سقوطها، كانوا من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ولا تزال التحقيقات تتواصل بهذا الشأن من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي، وفق ما أفاد البيان.

وسقطت أمس الأربعاء، طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.