كوردستان تُعدّ خطة شاملة لاستقبال السيّاح خلال عطلات آذار وأعياد نوروز

أربيل (كوردستان24)- أعدّت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، خطة شاملة، لاستقبال السيّاح القادمين إلى الإقليم، لقضاء عطلات آذار وأعياد نوروز، بهدف ضمان الأجواء الآمنة.

وأفاد الموقع الرسمي لحكومة الإقليم في بيان يوم الأربعاء، أنه "بهدف إدارة السياحة المحلّية والترحيب بالسياح القادمين إلى إقليم كوردستان لقضاء عطلات آذار ونوروز، أعدّت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، من خلال المديريات العامة للسياحة في المحافظات والإدارات المستقلة، خطة شاملة بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان، لاستقبال السياح بصورة حضارية ومتقدمة، وضمان الأجواء الآمنة".

وبحسب البيان فإن الاستعدادات شملت "تشكيل لجنة خاصة لزيارة نقاط التفتيش"، إذ يتولى الفريق السياحي الترحيب بالسياح وتوزيع الحلويات عليهم، فضلاً عن تزويدهم بالمطبوعات السياحية مثل: الأدلة والخرائط والكتيبات السياحية. كما يوفّر الفريق التعليمات اللازمة للسائحين بما يشمل رقماً خاصاً، بحيث يمكن للسائحين الاتصال به، فور حدوث أي مشكلة أو عقبة، بالإضافة الى "تشكيل لجنة لزيارة المراكز السياحية لمتابعة جودة الخدمات ومنع استغلال السائحين من حيث الأسعار.

وتم التأكيد في البيان، على ضرورة "إبلاغ كافة المراكز السياحية، ولا سيّما المطاعم بضرورة فتح أبوابها خلال أيام العطلات"، كذلك "التنسيق التام واللازم مع الأجهزة الأمنية (الأسايش)، نقاط التفتيش والشرطة وقوى الأمن الداخلي: المرور والصحة والدفاع المدني، من أجل ضمان الأمن للسائحين أثناء إقامتهم في إقليم كوردستان وتسهيل دخولهم إلى الإقليم".

وتتولى الفرق السياحية توزيع أكياس النفايات على السياح في الطرق العامة، و تنفيذ حملات تنظيف في المناطق السياحية مع المنظمات البيئية، من أجل الحفاظ على نظافة البيئة.

وستتم "إقامة العديد من المهرجانات والفعاليات بالتنسيق مع الإدارات المحلية في المدن والقطاع الخاص"، وفق ما أفادت هيئة السياحة.