مسرور بارزاني: نثمّن موقف بغداد في إقرار حلبجة محافظة وندعو لتعويض ذوي ضحايا "الذكرى الأليمة"

أربيل (كوردستان24)- ثمّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني موقف الحكومة الإتحادية، في إقرار حلبجة محافظة بشكل رسمي، داعيا إياها في الوقت نفسه، لتعويض ذوي ضحايا القصف الكيمياوي والأنفال.

وأصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 آذار (مارس) 2023، بياناً في الذكرى السنوية لقصف حلبجة بالسلاح الكيماوي.

وفيما يلي نص البيان:

نستذكرُ اليوم، بكل إجلال وإكبار، شهداء حلبجة الأبرار الذين أُزهقت أرواحهم جرّاء القصف الكيماوي، في أبشع جريمة يندى لها جبين الإنسانية، حيث ستظل ذكراهم خالدة مخلّدة في ضمائر ووجدان الشعب الكوردستاني والبشرية جمعاء.

وبينما نحيي هذه الذكرى الأليمة، نثمّن موقف الحكومة الاتحادية في إقرار حلبجة محافظة رسمية التي كان برلمان كوردستان قد أقرّها قبل سنوات عديدة.

كذلك نجدد التأكيد، في هذه المناسبة الموجعة، على وجوب أن تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها الأخلاقية في تعويض عوائل وذوي شهداء حلبجة والمؤنفلين وجميع ضحايا النظام البعثي ومن تضرر على يديه، تعويضاً مستحقاً ومنصفاً، حسبما نص عليه الدستور، وقد أكدنا على أهمية تنفيذ المادة الدستورية المتعلقة بذلك خلال الزيارة الأخيرة للسيّد رئيس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان.

وعلى الرغم من مضي 35 عاماً على ارتكاب هذه الجريمة السافرة، إلّا أنه من المؤسف أن جراح وآلام أسر الشهداء وكلّ ضحايا الهجوم الكيماوي على حلبجة، لم تلتئم بعد، وما زالت معاناة ضحايا جرائم النظام العراقي السابق وفظائعه حاضرة ولم تنتهِ.

وانطلاقاً من كونه واجباً يقع على عاتقنا جميعاً، وبالأخص الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي، فإن ذلك يتطلب دعمنا ومساعدتنا لنتمكن من تقديم كل ما يستحقه أهالي حلبجة الصامدون والمضحون من خدمات وإعمار مدينتهم، مدينة الشهداء والمنارة الإشعاعية الثقافية ومدينة العلماء والحكماء والعارفين البارزين في كوردستان.

ولا يسعنا هنا إلّا أن نشدد على الحكم النزيه والنقي، بعيداً عن التدخلات الشخصية والحزبية، وعدم منع الدوائر الرسمية من أداء واجبها في سبيل تقديم أفضل الخدمات إلى أهالي حلبجة المظلومين.

سلامٌ على الأرواح الطاهرة لشهداء حلبجة وسائر شهداء كوردستان.