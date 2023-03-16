سیاسة

الحكيم بذكرى فاجعة حلبجة: تحويلها الى محافظة جزء من رد القليل من الواجب

الحكيم: "فاجعة حلبجة الشهيدة أيقونة الوجع العراقي"
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کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - اعتبر رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، 16 اذار تحويل حلبجة الى محافظة، جزء من رد القليل تجاه هذه المدينة.

وقال الحكيم، في تغريدة له اطلعت عليها كوردستان 24 ، إن "فاجعة حلبجة الشهيدة أيقونة الوجع العراقي التي تمثل جرحا في وجدان شعب قدم التضحيات الجسام حتى انتزع حريته من مخالب ديكتاتورية قل نظيرها في العصر الحديث".

وتابع، أنه "تتزامن ذكراها الخامسة والثلاثين مع تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويلها إلى محافظة ليمثل هذا القرار جزءا من رد القليل من الواجب تجاه هذه المدينة المظلومة".

واضاف: "كلّنا أمل بإنصافِها وإنصاف كل المدن التي ذاقت ويلات الدكتاتورية المقيتة".

والاثنين الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الحادية عشرة، على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب.

يشار الى أن مجلس النواب العراقي كان قد أعترف في الـ 31 ديسمبر كانون الأول 2013، بحلبجة كمحافظة، لكن الإجراءات لم تكتمل.

وتتألف حلبجة من مركزها وأربع نواحي، وهي تصبح رابع محافظة في إقليم كردستان.

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