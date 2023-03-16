نيجيرفان بارزاني: القصف الكيمياوي لحلبجة وصمة خزي وعار على جباه المجرمين

أربيل (كوردستان24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بياناً بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لقصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيميائية، واصفاً القصف بوصمة خزي وعار على جباه المجرمين، مؤكداً ان هذه الجريمة عجزت عن سلب شعب كوردستان إرادته.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم الخميس "في الذكرى الخامسة والثلاثين لقصف حلبجة الشهيدة بالسلاح الكيمياوي، نستذكر الشهداء بتقدير وإجلال. سلاماً لأرواحهم الطاهرة، وتحية لعوائلهم وذويهم".

وأضاف البيان "القصف الكيمياوي لحلبجة وصمة خزي وعار على جباه المجرمين، وهو عالمياً هوية وشاهد على مظلومية شعب كوردستان. ففي دقائق معدودات سلبت هذه الجريمة الروح من أكثر من خمسة آلاف إنسان بريء ومن الطبيعة وكل شيء. كما أصيب آلاف آخرون وتشردوا، لكن هذه الجريمة عجزت عن سلب شعب كوردستان إرادته الحرية".

وأشار رئيس الاقليم الى أنه "بإحياء ذكرى هذه الفاجعة، يذكّر شعب كوردستان الأجيال الحالية وكل العالم بالتضحيات التي قدمها في سبيل الحرية. كما يضع العالم في مواجهة واجب أخلاقي وإنساني يقضي بتفعيل كل الجهود كي لا تتكرر جريمة مماثلة في أي مكان آخر".

وأوضح البيان "في هذه الذكرى، نشكر الحكومة الاتحادية العراقية وكل الجهات المعنية في العراق وإقليم كوردستان على إكمال إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة. ونؤكد على أن حلبجة والحلبجيين بحاجة إلى المزيد من الخدمات من كل الجوانب. يجب أن لا يكون هناك تقصير في هذا. ويجب تعويضهم وفقاً لقرارات المحاكم والقانون".

وأكد رئيس الاقليم على اننا "نتطلع بعين ملؤها الأمل إلى مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. وسنواصل أعمالنا وجهودنا بإصرار من أجل توحيد الصفوف والتلاحم الذي هو حامي المكاسب والحقوق الدستورية والكيان الاتحادي لإقليم كوردستان".