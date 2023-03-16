سیاسة

وزيرة الهجرة تطلق منحة العودة لألف أسرة عائدة تعيلها امرأة

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس،16 اذار  تزامناً مع يوم المرأة العالمي إطلاق منحة مالية جديدة تبلغ مليون ونصف المليون دينار، لألف أسرة عائدة إلى مناطق سكناها الأصلية والتي تعيلها إمرأة  .

وذكرت الوزارة في بيان إطلعت عليه كوردستان 24  ، أن" جابرو أكدت أن البرنامج الحكومي أولى اهتماما خاصا بالواقع المعيشي للأسر التي تعيلها نساء ، وأن إطلاق المبالغ جاء بعد جهود حثيثة بذلت في سبيل إعطاء هذه الأسر استحقاقها في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تحيط بها بعد عودتها من مخيمات النزوح .

واوضحت أن" العوائل العائدة المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من اليوم الخميس .

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