‌السوداني يترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة، بحضور أمين بغداد، ورئيس هيئة الآثار والتراث، والمستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس رابطة المصارف الخاصة ومدير الدائرة الهندسية في صندوق المبادرات (تمكين) بالبنك المركزي".

وأضاف أن "السوداني استمع إلى شرح وافٍ عن أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة المقرر الشروع بهما في مطلع شهر آيار المقبل، حيث تتضمن المرحلة الثانية محور السراي الموازي للقشلة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تأهيل شارع الرشيد وساحة الميدان وساحة الرصافي، ووجّه رئيس الوزراء باختيار واجهات تراثية تتطابق مع بيئة المكان التراثية، وإنشاء مرائب ومرافق خدمية".

وثمن السوداني "عمل اللجنة وأكد دعمه الكامل لها كي تعود بغداد إلى ألقها الحضاري والتراثي المشرق، مشدداً على أهمية الحفاظ على إرث مدينة بغداد القديمة، كونه يمثل واجهة تضم أهدافاً اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن أهدافها العمرانية المهمة" وفقاً للبيان.

ولفت البيان إلى أنّ "مشروع تطوير بغداد القديمة يأتي ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الحكومية، التي أعلن عنها خلال الاحتفال بمئوية أمانة بغداد في شهر شباط الماضي، وأطلق خلالها (150) مشروعاً خدمياً وتطويرياً".