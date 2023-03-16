سیاسة

‌السوداني يترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة

وأضاف أن "السوداني استمع إلى شرح وافٍ عن أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة"
author_image أحمد حاجي
‌السوداني يترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة
‌السوداني يترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة
العراق السوداني تأهيل بغداد القديمة

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً للجنة تأهيل بغداد القديمة، بحضور أمين بغداد، ورئيس هيئة الآثار والتراث، والمستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس رابطة المصارف الخاصة ومدير الدائرة الهندسية في صندوق المبادرات (تمكين) بالبنك المركزي".

وأضاف أن "السوداني استمع إلى شرح وافٍ عن أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تطوير بغداد القديمة المقرر الشروع بهما في مطلع شهر آيار المقبل، حيث تتضمن المرحلة الثانية محور السراي الموازي للقشلة، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تأهيل شارع الرشيد وساحة الميدان وساحة الرصافي، ووجّه رئيس الوزراء باختيار واجهات تراثية تتطابق مع بيئة المكان التراثية، وإنشاء مرائب ومرافق خدمية".

وثمن السوداني "عمل اللجنة وأكد دعمه الكامل لها كي تعود بغداد إلى ألقها الحضاري والتراثي المشرق، مشدداً على أهمية الحفاظ على إرث مدينة بغداد القديمة، كونه يمثل واجهة تضم أهدافاً اجتماعية واقتصادية، فضلاً عن أهدافها العمرانية المهمة" وفقاً للبيان.

ولفت البيان إلى أنّ "مشروع تطوير بغداد القديمة يأتي ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الحكومية، التي أعلن عنها خلال الاحتفال بمئوية أمانة بغداد في شهر شباط الماضي، وأطلق خلالها (150) مشروعاً خدمياً وتطويرياً".

78787878
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف