سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

وتابع البيان أن "الاجتماع بحث أيضاً إصلاحات وزارة البيشمركة"
author_image أحمد حاجي
الرئيس بارزاني والجنرال ماثيو ماكفرلين
الرئيس بارزاني والجنرال ماثيو ماكفرلين
کوردستان الرئيس بارزاني الجنرال ماكفرلين القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 16 آذار مارس 2023 في أربيل، القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، الجنرال ماثيو ماكفرلين.

وذكر مقر البارزاني في بيان، أن "الاجتماع ناقش التهديد المستمر لخطر الإرهاب، وضرورة تنسيق المجتمع الدولي وتقوية الأدوات التي تمنع تزايد مخاطر وانتشار الإرهاب".

وتابع البيان أن "الاجتماع بحث أيضاً إصلاحات وزارة البيشمركة، حيث شكر الجنرال ماثيو ماكفرلين الرئيس بارزاني على جهوده لإنجاح إصلاحات وزارة البيشمركة".

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