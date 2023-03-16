رسمياً.. "العدالة والتنمية" يرشح أردوغان للانتخابات الرئاسية

أربيل (كوردستان 24)- قررت الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تقديم رجب طيب أردوغان كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 14 أيار مايو المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقدته الكتلة في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة، الخميس.

وورد في نص القرار: "وفقًا للمادة 101 من الدستور والمادة 8 من قانون الانتخابات الرئاسية، نقدم رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 14 أيار مايو المقبل".

ووقع النواب الذين حضروا الاجتماع على عريضة ترشيح أردوغان لمنصب الرئاسة.

كما قررت الكتلة النيابية لحزب الحركة القومية في اجتماع مغلق بالعاصمة أنقرة تقديم أردوغان كمرشح في الانتخابات الرئاسية.

ووقع نواب "الحركة القومية" الذين حضروا الاجتماع على عريضة ترشيح أردوغان لمنصب الرئاسة.

وأعرب نائب رئيس كتلة حزب الحركة القومية أركان أقجاي، في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع، عن أمله في أن يحمل القرار الذي اتخذوه الخير للشعب والبلاد.

و"الحركة القومية" حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان في "تحالف الشعب".

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت رسمياً إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد، يوم 14 أيار مايو المقبل، وحددت يوم 28 الشهر نفسه موعداً لإجراء الجولة الثانية في حال لم يتم الحسم في الجولة الأولى.​​​​​​​