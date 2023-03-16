اقتصاد

محافظ أربيل: يجب منع استغلال قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك لرفع أسعار المواد

وأضاف البيان أن "محافظ أربيل وجه لجنة قائمقامية المدينة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يرفع أسعار المواد"
author_image أحمد حاجي
محافظ أربيل أوميد خوشناو
محافظ أربيل أوميد خوشناو
کوردستان محافظ أربيل أوميد خوشناو منع رفع أسعار المواد عيد النوروز شهر رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، أنه يجب منع استغلال قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك لرفع أسعار المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وذكر بيان صادر عن محافظة أربيل، أنه "عقد اليوم الخميس 16 آذار مارس 2023، في ديوان محافظة أربيل، بإشراف المحافظ أوميد خوشناو، وبحضور نائب المحافظ هيمن قادر، وقائمقام أربيل نبز عبد الحميد، ومدير الشؤون المحلية في المحافظة العقيد خسرو غازي، اجتماع خاص لبحث منع رفع أسعار المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين وضبط السوق".

وجاء في البيان "بمناسبة قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، ضرورة المراقبة الدقيقة للسوق والأسعار والسلع وكافة احتياجات المواطنين".

وأضاف البيان أن "محافظ أربيل وجه لجنة قائمقامية المدينة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يرفع أسعار المواد ومستلزمات المواطنين، وعدم إفساح المجال لأي شخص كان، من استغلال قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، باللعب بالسوق ورفع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وبشأن إبقاء المطاعم مفتوحة خلال شهر رمضان المبارك، بين أوميد خوشناو أن "للمطاعم حرية الاختيار، وهم سيطبقون القرار على أنفسهم، بالشكل الذي يحترمون فيه قدوم الشهر الفضيل".

وختم البيان "بالتأكيد على أنه إلى جانب حملات المراقبة المكثفة للسوق والأسعار والسلع واحتياجات المواطنين، يجب تكثيف حملة التفتيش وضبط الأغذية والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف