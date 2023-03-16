محافظ أربيل: يجب منع استغلال قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك لرفع أسعار المواد

أربيل (كوردستان 24)- أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس، أنه يجب منع استغلال قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك لرفع أسعار المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وذكر بيان صادر عن محافظة أربيل، أنه "عقد اليوم الخميس 16 آذار مارس 2023، في ديوان محافظة أربيل، بإشراف المحافظ أوميد خوشناو، وبحضور نائب المحافظ هيمن قادر، وقائمقام أربيل نبز عبد الحميد، ومدير الشؤون المحلية في المحافظة العقيد خسرو غازي، اجتماع خاص لبحث منع رفع أسعار المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين وضبط السوق".

وجاء في البيان "بمناسبة قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، ضرورة المراقبة الدقيقة للسوق والأسعار والسلع وكافة احتياجات المواطنين".

وأضاف البيان أن "محافظ أربيل وجه لجنة قائمقامية المدينة، باتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يرفع أسعار المواد ومستلزمات المواطنين، وعدم إفساح المجال لأي شخص كان، من استغلال قدوم عيد النوروز وشهر رمضان المبارك، باللعب بالسوق ورفع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للمواطنين".

وبشأن إبقاء المطاعم مفتوحة خلال شهر رمضان المبارك، بين أوميد خوشناو أن "للمطاعم حرية الاختيار، وهم سيطبقون القرار على أنفسهم، بالشكل الذي يحترمون فيه قدوم الشهر الفضيل".

وختم البيان "بالتأكيد على أنه إلى جانب حملات المراقبة المكثفة للسوق والأسعار والسلع واحتياجات المواطنين، يجب تكثيف حملة التفتيش وضبط الأغذية والأدوية الفاسدة والمنتهية الصلاحية".