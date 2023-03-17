مجتمع

بمشاركة واسعة.. ماراثون "الحرية ونوروز" ينطلق في أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل ماراثون محافظة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت محافظة أربيل أن ماراثون "الحرية ونوروز"، سينطلق اليوم الجمعة 17 آذار مارس 2023، في العاصمة.

وذكرت المحافظة في بيان، ان الماراثون يشكل أحد نشاطات المهرجان الثالث عشر، وسيقام أمام حديقة شاندار في تمام الساعة 10:00 من صباح اليوم الجمعة.

واعتادت اربيل على اجراء مثل هذه النشاطات منذ سنوات، بمشاركة العشرات من المواطنين من كوردستان وكذلك من المحافظات العراقية، وكذلك بمشاركة الحكام الدوليين والمنظمات غير الحكومية.

ويهدف ماراثوان اربيل إلى تجسيد حالة التعايش في كوردستان وترسيخ حالة التسامح كجزء أساسي متجذر في ثقافة شعب كوردستان.

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