سیاسة

الحكومة الإتحادية تعلن تسليم مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان

author_image سوار أحمد
العراق الحكومة العراقية مشروع الموازنة البرلمان

أربيل (كوردستان24)- أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن تسليم مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال العوادي في بيان، انه "تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء أمس الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب".

واضاف ان "مشروع قانون الموازنة، بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين".

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