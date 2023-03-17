محافظ أربيل يتوعّد المتلاعبين بأسعار السّلع في نوروز ورمضان بأشد العقوبات

أربيل (كوردستان24)- توعّد محافظ أربيل أوميد خوشناو، بفرض عقوبات مشددة على كل من يرفع أسعار السلع والمواد الغذائية على المواطنين خلال عيد نوروز وشهر رمضان.

وأوضح خوشناو أن يُسمح ًلأصحاب المطاعم بفتحها نهاراً في شهر الصيام شرط احترام خصوصية هذا الشهر.

وترأس محافظ أربيل، اجتماعاً خاصاً لبحث سبل منع ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق.

و في الاجتماع جرى التباحث حول أوضاع السوق وأسعار السلع الغذائية والمواد التي يحتاجها المواطنون، حيث أكد المحافظ تشديد الرقابة على السوق والأسعار.

وبخصوص فتح المطاعم في شهر رمضان، أوضح خوشناو إن المطاعم حرة في أن تكون مفتوحة نهاراً على أن تحترم خصوصية الصائمين والشهر الكريم.

كما تم التأكيد على أنه إلى جانب حملات المراقبة المكثفة للسوق والأسعار والسلع واحتياجات المواطنين، ستستمر حملات التفتيش لضبط المواد الغذائية والأدوية منتهية الصلاحية.