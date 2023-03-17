ریاضة

قرعة دوري الأبطال| مهمة صعبة لريال مدريد وكابوس بايرن يطارد جوارديولا

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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
العالم ريال مدريد بايرن ميونيخ إنتر نابولي مانشستر سيتي جوارديولا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم، الجمعة، عن قرعة نارية للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2022/2023.

وتتميز القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، بعدم وجود أية قواعد تمنع أي فريق من مواجهة الآخر حتى لو كان من نفس البلد عكس الأدوار السابقة.

وجاءت القرعة كالآتي:

ريال مدريد وتشيلسي

بنفيكا وإنتر

مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ميلان ونابولي

ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ربع النهائي يومي 11 و12 أبريل، على أن تكون مباريات الإياب يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

على أن يكون ذهاب نصف النهائي يومي 9 و10 مايو، والإياب يومي 16-17 مايو.

وستكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023 على ملعب أتاتورك بمدينة إسطنبول التركية.

 

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