أمن

"قسد" تعلن مقتل 9 من مقاتليها بينهم قائدٌ رفيع المستوى في تحطّم مروحيتين بإقليم كوردستان

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قوات سوريا الديمقراطية
قوات سوريا الديمقراطية
سوریا قوات سوريا الديمقراطية قسد تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أفادت قوات سوريا الديمقراطية، بمقتل تسعة من مقاتليها، "بينهم قـائـد قـوات مـكافـحة الإرھـاب شـرفـان كوباني بسبب تحطم مروحيتين كانتا تقلّهم أثناء توجههما إلى السليمانية بإقليم كوردستان".

وقالت "قسد" في بيانٍ لها، الجمعة، إن المقاتلين الذي قضوا في الحادثة يتبعون لمجـموعـة "مـن وحـدات مـكافـحة الإرھـاب YAT".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24، إن حادثة سقوط الحوامتين وقعت مـساء الـ ١٥ آذار ٢٠٢٣، بسبب الـظروف الجوية السيئة.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية في ختام بيانها، إقليم كوردستان إلـى "الـتعاون" لاسـتلام جـثامـین مقاتليها و"نـقلھا إلـى مناطق شمال وشرق سوریا".

وكانت مصادر محلية أفادت يوم الأربعاء، لكوردستان 24، بسقوط مروحيةٍ في قرية بيركيات بجبل خيري التابع لمحافظة دهوك، أدى إلى مقتل جميع من كان على متنها.

والموقع الذي سقطت فيه المروحية منطقة حدودية، وتم إخلاء العديد من تلك المناطق بسبب الصراع الدائر بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني.

أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين قضوا بحادثة تحطّم المروحيتين
أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين قضوا بحادثة تحطّم المروحيتين

 

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