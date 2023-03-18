سیاسة

القوات الجوية الألمانية تعترض أربع طائرات روسية فوق بحر البلطيق

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العالم

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلنت القوات الجوية الألمانية، الجمعة،17 اذار  عن اعتراض أربع طائرات روسية فوق بحر البلطيق.

وأوضحت قيادة سلاح الجو الألماني في منشور على تويتر أن عملية الاعتراض تمت بالتعاون مع بريطانيا.

واعترضت طائرة "يوروفايتر" الحربية، طائرة توبوليف تابعة للجيش الروسي من طراز Tu-134، وطائرتي سوخوي من طراز Su-27، وطائرة أنتونوف من طراز An-12، وفقا لسلاح الجو الألماني.

وقالت القوات الجوية الألمانية إنه بعد اعتراض الطائرات الروسية، عادت الطائرات الألمانية والبريطانية إلى قاعدة "أماري" (Ämari Air Base) الجوية في إستونيا.

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