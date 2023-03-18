"حوار بغداد الدولي" ينطلق غداً الأحد

أربیل (كوردستان 24 ) - تنطلق يوم غد الأحد 19 آذار فعاليات مؤتمر "حوار بغداد الدولي" الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، بنسخته الخامسة، في العاصمة العراقية.

وتشارك في المؤتمر شخصيات سياسية وأمنية رفيعة من دول المنطقة والعالم. وتفتتح فعالياته، التي تستمر ليومين، بكلمة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأفادت أنباء صحفیه‌ في بغداد بأن من أبرز المشاركين المتوقع وصولهم إلى بغداد تباعاً الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.

ويُعقد هذا المؤتمر سنوياً في بغداد ويستضيف العشرات من الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية والأكاديمية من العراق والمنطقة والعالم، الذين يتبادلون الآراء بشأن مختلف التحديات.