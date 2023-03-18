سیاسة

"حوار بغداد الدولي" ينطلق غداً الأحد

" شخصيات سياسية وأمنية رفيعة من دول المنطقة والعالم تشارك فی المۆتمر"
author_image دیار بکر
العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - تنطلق يوم غد الأحد 19 آذار فعاليات مؤتمر "حوار بغداد الدولي" الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، بنسخته الخامسة، في العاصمة العراقية.

وتشارك في المؤتمر شخصيات سياسية وأمنية رفيعة من دول المنطقة والعالم. وتفتتح فعالياته، التي تستمر ليومين، بكلمة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وأفادت أنباء صحفیه‌  في بغداد بأن من أبرز المشاركين المتوقع وصولهم إلى بغداد تباعاً الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.

ويُعقد هذا المؤتمر سنوياً في بغداد ويستضيف العشرات من الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية والأكاديمية من العراق والمنطقة والعالم، الذين يتبادلون الآراء بشأن مختلف التحديات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف