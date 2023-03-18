بحضور مسرور بارزاني.. ممثلو 83 دولة يشاركون في احتفالٍ بجبل كورك ترحيباً بقدوم نوروز

أربيل (كوردستان 24)- يشارك اليوم السبت مساءً، رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بحضور سفراء وقناصل وممثلي دول أجنبية، في حفلٍ يقام على جبل كورك، احتفاءً بقدوم عيد نوروز.

وكان ممثلو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، وصلوا صباح اليوم السبت إلى مدينة أربيل للمشاركة في أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية.

وقال مراسل كوردستان 24، إن ممثلي الدول سيحلّون ضيوفاً عند الرئيس مسعود بارزاني على مأدبة غداء، فيما سيقيم رئيس الحكومة مسرور بارزاني عشاءً على شرف الضيوف.

وكان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، أكّد من مطار أربيل الدولي خلال استقباله ممثلي الدول، إن عيد نوروز 21 آذار/مارس يصادف فيه تحول، خاصة في عام 1991 حيث تحررت كوردستان بشكل كامل وأصبح سبباً بتشكيل إقليم حر.

وقال في تصريحٍ لكوردستان 24، "منذ عام 1991 بذلنا الجهود لتوسيع علاقات الإقليم الدولية يوماً بعد آخر"، موضّحاً أن ممثلو الدول والبعثات الدبلوماسية في بغداد وأربيل سيشاركون في الاحتفالات، بدعوةٍ من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

والسبت الماضي، انطلق في العاصمة أربيل، مهرجان أعياد آذار ونوروز بافتتاح "جدارية الشهيدة خجة باوة"، أول ضحية من النساء في انتفاضة عام 1991 بإقليم كوردستان.