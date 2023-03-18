الرئيس بارزاني: زيارة السوداني إلى كوردستان فرصة جيدة لخلق مزيد من التفاهم بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 18 آذار مارس 2023 في أربيل، عدداً كبيراً من السفراء والقناصل وممثلي الدول والمنظمات الدولية وقوات التحالف الدولي في إقليم كوردستان والعراق، وأقام على شرفهم مأدبة غداء.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن "الرئيس بارزاني ألقى كلمة أمام الضيوف، ورحب فيهم بحرارة، وأشار إلى "أهمية رموز ومعاني ومناسبات آذار وعيد النوروز للشعب الكوردي"، متمنياً "للضيوف قضاء وقت ممتع في كوردستان خلال عطل أيام عيد النوروز".

وسلط الرئيس بارزاني الضوء على الوضع السياسي والعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مبيناً أن "هناك فرصة جيدة لحل المشاكل، وهناك إرادة ورغبة في حلها من خلال التفاهم، وبالاستناد إلى الدستور، وعلى أساس الاتفاق المبرم بين الأحزاب التي شكلت تحالف إدارة الدولة".

كما وصف الرئيس بارزاني زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى إقليم كوردستان في الأيام القليلة الماضية، بأنها "فرصة جيدة لمزيد من التفاهم بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن إنهاء الخلافات بين أربيل وبغداد".

كما تطرق الرئيس بارزاني إلى العملية السياسية الداخلية في إقليم كوردستان، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية خلال هذا العام، من "لإدامة شرعية مؤسسات الحكم في إقليم كوردستان".

ولفت إلى أن "هناك تعاوناً جيداً بين الفرق الدولية والجهات ذات الصلة في الإقليم للتحضير لإجراء انتخابات إقليم كوردستان".

وفيما يتعلق بالحقوق الانتخابية للمكونات، جدد الرئيس بارزاني التأكيد على أنه "لا يجوز التدخل فيما يتعلق بحقوقهم، وعدم فرض أي إرادة أو أي صيغة خارج إرادة تلك المكونات".

وشدد على "وجوب احترام إرادة المكونات الدينية والقومية في كوردستان"، مؤكداً أن "أي صيغة تتفق عليه المكونات ومنظمة الأمم المتحدة" لمشاركتهم في انتخابات برلمان كوردستان، "سيكون مقبولاً لدينا أيضاً".

وختم البيان "وخلال الاجتماع، فُتح باب النقاش وتبادل الآراء بين الحضور، حيث أجاب الرئيس بارزاني على أسئلة وتعليقات الدبلوماسيين وممثلي الدول الأجنبية، بخصوص الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان".

وكان ممثلو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، وصلوا صباح اليوم السبت إلى مدينة أربيل، للمشاركة في عيد النوروز ورأس السنة الكوردية.

والسبت الماضي، انطلق في العاصمة أربيل، مهرجان أعياد آذار والنوروز بافتتاح "جدارية الشهيدة خجة باوة"، أول ضحية من النساء في انتفاضة عام 1991 بإقليم كوردستان.