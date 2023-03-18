الرئيس بارزاني يعزي بوفاة الشخصية الوطنية فوزي أسعد

أربيل (كوردستان 24)- عزى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 18 آذار مارس 2023، بوفاة الشخصية الوطنية فوزي أسعد.

وفيما يلي نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الشخصية الوطنية (فوزي أسعد).

وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأقارب وأصدقاء الفقيد، وأشاركهم حزنهم.

وأسأل الله تعالى أن يسكن المرحوم كاك فوزي أسعد فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

مسعود بارزاني

18 آذار 2023