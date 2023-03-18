زيلينسكي يفرض عقوبات على الرئيس السوري

أربيل (كوردستان 24)- فرضت أوكرانيا عقوبات اقتصادية على شخصياتٍ سيادية في سوريا، ضمّت رئيس البلاد بشار الأسد وأكثر من 100 كيانٍ قانوني و300 شخصية.

ووقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مرسوماً بالموافقة على اقتراح من مجلس الأمن القومي والدفاع لفرض عقوبات على 141 كياناً قانونياً و300 فرد، بمن فيهم الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء حسين عرنوس ووزير الخارجية فيصل المقداد.

وتنصُّ العقوبات التي فُرضت لمدّة 10 سنوات، على حظر الأصول وقيود على العمليات التجارية وعبور الموارد، وحظر المشاركة في الخصخصة في أوكرانيا، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، والحرمان من جوائز الدولة الأوكرانية.

وبموجب المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني، يتم تجميد أصول الأسد وفرض عدد من الإجراءات الأخرى.

وفي حين أن المرسوم لم يوضح سبب هذه العقوبات، إلا أن السبب قد يكون متعلقاً بأن الرئيس السوري حليف رئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

فقد فرض عقوبات بموجب المرسوم على 300 فرد و141 كيانا قانونياً، والغالبية العظمى من المدرجين على قائمة العقوبات هم من مواطني روسيا، وشملت عدداً من المواطنين الإيرانيين.

ومن بين الكيانات مؤسسات البحوث والإنتاج الروسية، وشركات بناء السفن وشركات صناعة الطيران، كما شملت العقوبات أيضاً عدداً من الشركات الإيرانية.