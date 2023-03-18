سفين دزيي: الأصدقاء والحلفاء ساعدونا في محاربة داعش وهزيمته

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، "خلال الـ 32 عاماً الماضية قمنا بعملٍ جيد، بمساعدة أصدقائنا وحلفائنا".

جاء ذلك، خلال كلمةٍ له اليوم السبت، في حفلٍ أقيم في جبل كورك، واستضاف عدداً كبيراً من السفراء والقناصل وممثليات الدول والمنظمات الدولية وقوات التحالف في العراق وإقليم كوردستان، بمناسبة آذار وعيد نوروز.

وهذا نص كلمته كاملاً:

السيد رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان

سفراء ودبلوماسيون

شكراً جزيلاً على قبولكم دعوتنا التي أرسلتها إليكم نيابةً عن رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان، ويسعدنا استضافتكم هنا هذا المساء بمناسبة شهر آذار ونوروز.

يعرف الكثير منكم أن شهر آذار يحمل معه الكثير من المناسبات، منها الجيدة ومنها السيئة للشعب الكوردي.

باختصار، في الأول من آذار يصادف ذكرى وفاة الخالد ملا مصطفى بارزاني، تليها ذكرى انتفاضة عام 1991، ثم تحرير معظم إقليم كوردستان.

ثم تأتي ذكرى توقيع اتفاقية 11 آذار، ثم الهجوم الكيماوي على حلبجة في الـ 16 آذار وهي الذكرى المريرة على الشعب الكوردي حيث استشهد 5000 شخص وأصيب 10 آلاف آخرين.

أما في الـ 21 آذار، فيصادف عيد النوروز، العيد الذي يحتفل به الكورد، كما تحتفل به دولٌ أخرى بالمناسبة ذاتها، والتي تعدُّ رمزاً للحرية والمقاومة وتحرير الشعب الكوردي.

وفي هذا الشهر من عام 1991، هرب الكثير من الكوردستانيين إلى الحدود التركية الإيرانية خوفاً من هجمات نظام صدام حسين وجرائمه.

ثم وُلِدت حكومة إقليم كوردستان، وعلى مدى الـ 32 عاماً الماضية، قمنا بعملٍ جيد بمساعدة أصدقائنا وحلفائنا.

كما نشأت حقبة سلمية جديدة في إقليم كوردستان، ثم ساعدنا أصدقائنا وحلفائنا جميعاً في محاربة داعش وهزيمته.

ووصل ممثلو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم،صباح اليوم السبت مدينة أربيل، للمشاركة في أعياد نوروز ورأس السنة الكوردية.

وشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم مساءً، بحضور سفراء وقناصل وممثلي دول أجنبية، في حفلٍ أقيم على جبل كورك، احتفاءً بقدوم عيد نوروز.