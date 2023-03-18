مسرور بارزاني: لدي نية لمعالجة كافة المشاكل.. وتوصلنا مع بغداد لاتفاق مبدئي

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن هناك اتفاقاً مبدئياً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك تقدماً في العلاقات لحل الملفات العالقة.

جاء ذلك أثناء استقباله، اليوم السبت 18 آذار مارس 2023، في جبل كورك بمحافظة أربيل، 40 سفيراً، وممثلي 83 دولة، للاحتفال بمناسبات آذار وعيد النوروز ورأس السنة الكوردية.

وخاطب مسرور بارزاني، سفراء وممثلي الدول الأجنبية، قائلاً: "أشكركم على تلبية دعوتنا والحضور إلى هنا، يسعدنا أن نستضيفكم هنا الليلة، للاحتفال بمناسبات آذار وعيد النوروز".

كما تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن مناسبات آذار والنوروز، قائلاً: "النوروز عندنا له معنى كبير، وهذا الشهر مليء بالأحداث السعيدة والحزينة".

وأكد أن "النوروز يعني انتصار النور على الظلام، وانتصار الحَداد على الطاغية، وهو انتصارٌ لشعبٍ مُضطهد، والنوروز يُشيرُ كذلك إلى بدايةٍ جديدة"، مضيفاً "مبارك عليكم عيد النوروز ورأس السنة الكوردية الجديدة".

وتطرق مسرور بارزاني إلى طبيعة العلاقات الثنائية بين أربيل وبغداد، وقال: "يسرني أن أقول إنه بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كوردستان، ونظرائنا في الحكومة الاتحادية، توصلنا إلى بعض الاتفاقيات المبدئية".

وأضاف "في اجتماعي الأخير مع رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، اتفقنا على تحويل مشاكلنا وخلافاتنا إلى فرص"، مشيراً إلى أنه اتفقنا كذلك "على معالجة عدد كبير من المشاكل العالقة، والتخطيط للمضي قُدماً نحو الأمام، وتعزيز تنسيقنا الثنائي".

وتابع "أنا متفائل جداً من أننا نستطيع حل مشاكلنا، سواء كانت المشاكل المتعلقة بالموازنة، أو قانون النفط والغاز، أو الأمن"، مؤكداً أنه "يمكننا العمل معاً في العديد من المجالات الأخرى، وخدمة جميع أنحاء العراق".

وبشأن المشاكل الداخلية في إقليم كوردستان، قال مسرور بارزاني: "نحن بصدد معالجة تلك المشاكل، لا سيّما أننا سنستقبل بعد يومين رأس السنة الكوردية الجديدة".

وأضاف "سيكون لدي بيان، وسأشير فيه إلى أننا نود عودة نائب رئيس الوزراء، والفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وينبغي أن نجعل مجلس الوزراء مكاناً لمعالجة المشاكل والخلافات".

وأكد أنه "بوسعنا معالجة كافة المشاكل، إذا ما توفرت النية والرغبة في حلها"، مشدداً على أنه "بالنسبة إلي، لدي نية ورغبة في معالجة كافة المشاكل الموجودة".

ووصل ممثلو 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، صباح اليوم السبت إلى مدينة أربيل، للمشاركة في أعياد النوروز ورأس السنة الكوردية.