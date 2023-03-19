كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تجاه البحر

أربيل (كوردستان 24 ) - نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن جيش كوريا الجنوبية قوله إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وكانت قد ذكرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية أن مئات الآلاف من المواطنين في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو إعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة رودونغ سينمون بأن حوالي 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.