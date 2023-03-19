رواج حاجي: مؤسسة بارزاني الخيرية ستشارك في إعادة إعمار جنديرس

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية أكثر من 57 شاحنة مساعدات إلى مدينة عفرين منذ الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا في السادس من شباط الماضي.

وقال مسؤول الإعلام والعلاقات في مؤسسة بارزاني الخيرية، رواج حاجي، إن مؤسسة بارزاني الخيرية ستشارك في إعادة إعمار جنديرس.

وأضاف في لقاءٍ مع كوردستان 24، السبت، إن مؤسسة بارزاني بدأت بإرسال المساعدات لضحايا الزلزال في غضون 24 ساعة، وتم إيصال 57 شاحنة مساعدات للمتضررين حتى الآن، وما زالت مستمرة في أنشطتها بمناطق الزلزال.

والجمعة الماضية، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إن زلزال السادس من شباط تسبب في وقوع أضرار وخسائر بالبنية التحتية تقدّر بنحو تريليوني ليرة، ما يعادل (103.6) مليار دولار.