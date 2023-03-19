السوداني: التحدّي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن التي تراجعت

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، إن النظام الذي قضى وانتهى بشخوصه وتشكيلاته "لا يزال مقيماً في الكثير من المرافق وما زلنا نعاني من منظومةٍ قانونية بالية وبعقلية مركزية متخشّبة".

لذلك، أكّد على ضرورة "الحزم في الإصلاح بكل أشكاله والإسراع في وضع الأمور في نصابها الصحيح. فلا يمكن أن تكون النتائج مختلفة دون تغيير المقدمات".

السوداني وخلال كلمةٍ له في مؤتمر بغداد اليوم الأحد، أشار إلى أن "الماضي بكل ما فيه من آهات ومحن وخراب صار درساً مهماً لنا اليوم لنثبت لأنفسنا وللعالم أجمع أن العراق مهما تسلقت على ظهره المحن ومهما خذلته أقداره بسبب الديكتاتورية وسوء الإدارة، فإنه يمتلك الإرادة والمقومات للنهوض والعودة إلى حيث الأماكن التي تليق به".

وأضاف "لأننا نملك ثروات متنوعة هي مصدر قوة لنا، ثروات بشرية ومكوناتية وطبيعية وحضارية وثقافية فهي ثروات تجعل العراق بلداً قادراً على صنع الريادة والتميز".

وجدد تأكيده على أن "التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن التي تراجعت نتيجة ضعف الأداء وكثرة الوعود والأقوال وقلة الأفعال والإنجاز".

ولفت رئيس الحكومة، إلى أن العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضناً للحوارات"، وأن حكومته "رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق وعقدت العزم لاستعادته لمكانته الطبيعية".

وقال: "منحنا القطاع الخاص دوراً مهماً، ولن نتهاون مع أي خلل قد يتسبب لاستغلال أموال الشعب، لذلك فإن جائحة الفساد هي أكبر معركة كبرى".