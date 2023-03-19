فرنسا تصف قرار المحكمة الدولية ضد بوتين بـ "البالغ الأهمية"

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا، أن إصدار المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكّرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو قرار "بالغ الأهمّية".

كولونا قالت في مقابلة مع صحيفةٍ فرنسية محلية، "هذا القرار في منتهى الأهمّية، لأنّه يعني أنّ أيّ شخص مسؤول عن جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة يجب أن يُحاسَب بغضّ النظر عن وضعه أو منصبه".

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وأضافت: "لا توجد أيّة حلقة في السلسلة يمكنها أن تعتقد الآن أنها ستُفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثيرين إلى التفكير. لذلك فإنّ هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى الأحداث"، وفق فرانس برس.

وقالت المحكمة إنّ مذكّرة التوقيف جاءت على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا"، منذ بدء الحرب.

ورُحِّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الحرب في 24 شباط 2022، وفق كييف، ووُضِع كثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية.

من جانبه، رفض الكرملين قرار المحكمة، واصفاً إيّاه بأنّه "باطل" لأنّ روسيا ليست طرفًا في الجنائيّة الدوليّة.

في المقابل، رحّبت أوكرانيا التي مزّقتها الحرب بإعلان المحكمة، واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكي أنّ القرار "تاريخي".

وعلّقت كولونا على ذلك بالقول إنّ "فرنسا تدعم المحكمة، وتُساعد العدالة الأوكرانيّة من خلال إرسال فرق متخصّصة إلى الميدان لتوثيق الانتهاكات أو التعرّف إلى الضحايا".