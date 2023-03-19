بشار الأسد يصل الإمارات في زيارة رسمية

أربيل (كوردستان 24 ) - وصل الرئيس السوري بشار الأسد ظهر، اليوم الاحد، 19 اذار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد.

وكان في استقبال الاسد لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء دولة الإمارات عدة طائرات حربية ترحيباً بزيارته.

وتوجّه الأسد إلى قصرالوطن لبدء المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستلتقي أسماء الأسد مع الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويرافق الرئيس السوري وفد يضم سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبطرس حلاق وزير الإعلام، وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية، وغسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.

المصدر: وكالات