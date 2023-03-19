أمن

الداخلية العراقية تحدّد الفئات المسموح لها بحيازة السلاح

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محلٌ لبيع الأسلحة (صورة تعبيرية- وكالات)
محلٌ لبيع الأسلحة (صورة تعبيرية- وكالات)
العراق سلاح بغداد وزارة الداخلية

أربيل (كوردستان 24)- حدّد وزير الداخلية العراقية، عبد الأمير الشمري، أربع فئات يجوز منحها  إجازات حيازة وحمل السلاح الناري.

وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ لها، الأحد،  إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على شمول الفئات المذكورة أدناه بمنح إجازات حيازة وحمل السلاح الناري وفق الضوابط والقوانين النافذة".

 وبحسب البيان، تشمل تلك الفئات كل من:

1-        التجار الحاصلين على هوية غرفة التجارة (الدرجتين الأولى والثانية)

2-     المقاولين (الدرجتين الأولى والثانية) بعد تأييد ذلك من قبل اتحاد المقاولين 

3-     الصاغة بعد تأييد حصولهم على إجازة ممارسة مهنة وتأييد ذلك من قبل وزارة التخطيط- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.

4-       أصحاب محلات منافذ تسليم الرواتب بعد تأييد ذلك من قبل شركة ( كي كارد)

وأضاف البيان، الذي تابعته كوردستان 24، "على الراغبين من الفئات المشار إليها بالموافقة آنفة الذكر تقديم ما يثبت شمولهم وفق ما معلن، ليتسنى لنا إحالة طلباتهم معززة بالوثائق الثبوتية المطلوبة إلى الجهات المعنية للنظر بها الضوابط والقوانين النافذة".

ولتقديم الطلب على حساب البريد الإلكتروني: 

[email protected]

 

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