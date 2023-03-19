سیاسة

إيرنا: إيران والعراق يوقعان اليوم وثيقة التعاون الأمنى المشترك

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العراق

أربیل (كوردستان 24 )- كشفت وكالة إيرنا الإيرانية، أن إيران والعراق سيوقعان اليوم، الأحد، على وثيقة التعاون الأمني المشترك.

ويزور العراق حاليا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، تلبية لدعوة من نظيره العراقي قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، ويرافقه فيها رئيس البنك المركزي الإيرانى والمساعد الاقتصادي بوزارة الخارجية ومساعد وزير الخارجية لدول الخليج.

وبحسب الوكالة الإيرانية، سيلتقي شمخاني والوفد المرافق له خلال هذه الزيار كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في الحكومة العراقية، وسيتم التوقيع على وثيقة التعاون الأمني المشترك التي تمت مناقشتها وتبادلها منذ عدة أشهر.

ووفقا للوكالة فإن التوقيع على الوثيقة، يعزز المسؤولية والالتزام المتبادل لحماية حسن الجوار بشكل فعال وحماية أمن الحدود المشتركة، وسيلعب دوراً حاسماً في إنهاء وجود العناصر المسلحة المناهضة لإيران في الحدود الشمالية الغربية للبلاد.

كما سيشارك شمخاني بمؤتمر حوار بغداد الدولي في العاصمة العراقیة، وذلك بمشاركة المسؤولين الأمنيين في ايران والإمارات وتركيا وسوريا وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن.

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