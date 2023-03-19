خوشناو يعلن انتهاء فعاليات نوروز بحفلٍ فني غداً بحديقة "شانادار"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، انتهاء فعاليات مهرجان نوروز والحرية السنوي، والتي ستُختتم مساء غدٍ الإثنين، بحفلٍ فني وإيقاد شعلة نوروز.

وقال خوشناو في تصريحٍ لوسائل إعلامٍ محلية، الأحد، "بعد اكتمال كل فعاليات مهرجان الحرية ونوروز الثالث عشر والتي بدأت في 11 آذار الجاري، من المقرر أن يختتم المهرجان مساء غد 20 آذار بإيقاد شعلة نوروز وإقامة حفل جماهيري".

ويشارك في حفل الختام الذي سيقام في حديقة شانادار، نخبة من الفنانين وعدد من الفرق الفنية والموسيقية.

وأشار محافظ أربيل في ختام حديثه، إلى أن الدعوة عامة، وخصّ منهم السياح الذين تدفقوا بأعدادٍ كبيرة إلى إقليم كوردستان لقضاء عطلة نوروز.