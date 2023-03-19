مسرور بارزاني خلال افتتاحه مشروعين بأربيل: لن نسمح لأي أحد بعرقلة ازدهار الإقليم وتطوّره

أربيل (كوردستان 24)- افتتح اليوم الأحد، رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني فندق حياة ريجينسي وگولان مول بمدينة أربيل.

وحضر حفل الافتتاح، عدد من السفراء والقناصل وممثلين ومبعوثين دبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم والعراق وإقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في كلمةٍ له في حفل الافتتاح "يمضي إقليم كوردستان نحو الأمام ويخطو اقتصاده خطوات جادة، ونأمل أن يصبح مثالاً ناجحاً للتنمية الاقتصادية".

وأعرب رئيس حكومة كوردستان عن سعادته بافتتاح المشروعين اللذين وصفهما بـ "المتطورين والمهمين"، قائلاً: "من دواعي الفخر رؤية إكمال هذين المشروعين على هذا القدر من التطور".

إلى ذلك، أشار مسرور بارزاني إلى أن تنظيم داعش "تسبب بتوقّف وتلكؤ المشاريع في الإقليم"، معتبراً في الوقت ذاته أن "إنجازها يمثل تحدياً لقوة الإرهاب السوداء".

وقال: "قام المستثمرون داخل إقليم كوردستان بتنفيذ المشاريع في الوقت الذي كانت فيه البيشمركة تحارب الإرهاب على الجبهات، لن نسمح لأي قوة بعرقلة مسيرة التطور والازدهار في الإقليم".

وتابع: "وعدنا بدعم القطاع الخاص، والتعاون بين القطاعين العام والخاص لإيصال المزيد من الخدمات للمواطنين، وما نراه من تقدم يوماً بعد آخر محل سرور وسعادة".

ولفت مسرور بارزاني أن "الحكومة تقوم بتقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال القوانين والتشريعات، وبالتالي خلق فرص العمل للمواطنين وتنمية اقتصاد إقليم كوردستان إلى الأمام".

وطلب رئيس حكومة كوردستان من السفراء وممثلي الدول إلى "السعي لتحفيز شركات بلادهم للاستثمار في إقليم كوردستان".

وقال: "إقليم كوردستان يمضي نحو الأمام واقتصاده ينمو بخطوات جادة، ونأمل كثيراً أن يكون ذلك ليس في مصلحة المواطنين فقط بل لجميع شعب العراق والمنطقة بأن يصبح مثالاً ناجحاً للتنمية الاقتصادية".

كما دعا الشركات الأجنبية للتوجه إلى كوردستان والاستثمار في الإقليم بما "يصب في منفعتها ومساعدتنا كذلك على إعمار كوردستان أكثر".