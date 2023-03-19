للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.. بوتين يزور مدينة ماريوبول الأوكرانية

أربيل (كوردستان24)- قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد بزيارة غير معلنة لمدينة ماريوبول الأوكرانية حسب ما نشرته وسائل إعلام رسمية في موسكو.

وسبق تلك الزيارة توقف بوتين السبت في شبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها من أوكرانيا عام 2014.

كما زار بوتين ميناء سيفاستوبول الذي يعد مقرا رئيسيا للأسطول الروسي في البحر الأسود، وذلك بعد 24 ساعة فقط من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه متهمة إياه بالضلوع في ترحيل مفترض لآلاف الأطفال الأوكرانيين خلال النزاع.

ووصل بوتين إلى ماريوبول على متن مروحية السبت وجال المدينة حيث كان أحيانا يقود سيارة بنفسه، وفقا لوكالة تاس الرسمية للأنباء. وتحدّث مع سكّان محليّين وزار عددًا من المواقع، واستمع إلى تقرير عن أعمال إعادة إعمار هذه المدينة المنكوبة.

وجاءت تلك الزيارة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة الترحيل المفترض لآلاف الأطفال الأوكرانيين خلال النزاع.